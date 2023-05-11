11 мая 2023, 14:50
Неравнодушная жительница Карелии спасла пенсионера от злодеев
В Костомукше полицейские изучают сообщение о попытке дистанционного хищения денег
В Костомукше местная жительница спасла пожилого человека от мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным ведомства, с 84-летним мужчиной связался якобы представитель силовых структур, который сообщил, что его деньги пытаются украсть злодеи. Для того, чтобы сохранить сбережения, следовало снять их и перевести на некий безопасный счет.
У банкомата растерянного пенсионера заметила горожанка. Женщина быстро сориентировалась в ситуации и буквально выхватила из купюроприемника 800 000 рублей. Она объяснила пожилому человеку, что с ним общаются мошенники, и позвонила в полицию.
По факту покушения на мошенничество проводится проверка. // Фото «Петрозаводск говорит»