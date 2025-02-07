07 февраля 2025, 13:37
Общество

Нерадивую мать в Кеми осудили за неуплату алиментов на дочку

Не платившую на содержание дочери женщину приговорили к исправительным работам, но условно

42-летнюю жительницу Кеми приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери. Решение вынес Кемский городской суд. 

Он обязал женщину выплачивать алименты в пользу Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Однако, несмотря на возложенные обязательства, она систематически уклонялась от выплат.

Даже после привлечения к административной ответственности женщина не предприняла мер для трудоустройства и не встала на учет в качестве безработной. 

В результате ее бездействия образовалась задолженность в размере 111 406 рублей 44 копеек. Суд назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5 процентов от заработной платы в доход государства ежемесячно. Приговор был условным с испытательным сроком один год. Он пока не вступил в законную силу. // фото: pixabay.com

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новости Карелии
Кемь
алименты