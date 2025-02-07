Нерадивую мать в Кеми осудили за неуплату алиментов на дочку

42-летнюю жительницу Кеми приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери. Решение вынес Кемский городской суд.

Он обязал женщину выплачивать алименты в пользу Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Однако, несмотря на возложенные обязательства, она систематически уклонялась от выплат.

Даже после привлечения к административной ответственности женщина не предприняла мер для трудоустройства и не встала на учет в качестве безработной.

В результате ее бездействия образовалась задолженность в размере 111 406 рублей 44 копеек. Суд назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5 процентов от заработной платы в доход государства ежемесячно. Приговор был условным с испытательным сроком один год. Он пока не вступил в законную силу. // фото: pixabay.com