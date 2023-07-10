Неожиданные «наследники» пытались отсудить у москвички дом в Карелии

Текст и фото: Антонина Кябелева

Недавно завершился судебный спор, сюжет которого способен ввести в ступор даже искушенного в операциях с недвижимостью гражданина. Он продолжался почти год. На протяжении всего этого времени москвичка Елена Городничева, купившая в 2019 году дом в селе Деревянное, наверное, не раз задавала себе вопрос: как, вообще, подобное возможно?

Желание приобрести недвижимость в Карелии у Городничевой было во многом связано с тяжелым заболеванием, которое заставило ее задуматься о переезде из Москвы. Дом в селе Деревянное ей сразу приглянулся.

Продавца Елену Доброседову, которая позднее сменила фамилию на Андерсон, москвичка видела только однажды, когда та показывала дом. Единственным собственником дома официально значилась Доброседова.

Детей или других членов семьи в доме зарегистрировано не было.

Как потом вспоминала в суде Елена Городничева, при осмотре дома она не заметила никаких детских вещей.

В июле 2019 года был заключен договор купли-продажи дома и земельного участка. Покупка обошлась в 5,2 миллиона рублей.

Исковое заявление, которое Городничева получила в начале лета 2022 года, было подобно грому среди ясного неба. В нем дети Андерсон (Доброседовой) настаивали на признание сделки незаконной, так как в дом были вложены средства материнского капитала. Для Елены Городничевой это стало полной неожиданностью.

Только в процессе судебного разбирательства стало понятно, что же произошло на самом деле.

В 2015 году Андерсон (Добросердова), у которой было трое детей, обратилась в пенсионный фонд и получила средства материнского капитала - 420,7 тысячи рублей для компенсации затрат на строительство дома. Предварительно она оформила нотариальное обязательство о выделении долей в доме двум сыновьям и дочери. Без подобного официально оформленного обязательства она бы не получила денег из пенсионного фонда.

Материнский капитал женщина получила, а вот оформлять право собственности на детей не стала.

В пенсионном фонде, видимо, не проявили должной бдительности и не проверили, выполнила ли заявительница свои обязательства. Во всяком случае, ей без лишней волокиты удалось продать дом, в который был вложен материнский капитал.

Реализовав дом в Деревянном, Андерсон на вырученные средства купила блок-секцию в Петрозаводске на улице Университетская. Какое-то время она там жила вместе с детьми. Затем женщина взяла кредит на развитие бизнеса под залог своей новой недвижимости. И прогорела. Заемные средства ей вернуть не удалось, и она лишилась блок-секции на улице Университетская.

Казалось бы, причем здесь Городничева, которая честно заплатила за недвижимость и не могла знать, что продавец не исполнила свои обязательства перед пенсионным фондом, а сотрудники фонда не проявили необходимой в подобных случаях бдительности? Это первое, что приходит в голову, когда пытаешься разобраться в этой истории.

Но факт оставался фактом: в дом был вложен материнский капитал, который прошел мимо детей. Старшая дочь и средний сын Андерсон пытались признать сделку недействительной и фактически вернуть дом.

Адвокат Лилия Школьникова, которая представляла в суде интересы Елены Городничевой, считает, что ее доверительница стала жертвой какой-то непонятной «комбинации». Но следственные органы не усматривают в действиях Елены Андерсон (Добросердовой) признаков уголовного преступления.

Почти год Елена Городничева находилась в состоянии постоянной тревоги. Для нее эта история завершилась благополучно. В конце июня 2023 года истцы сами отказались от претензий. На этом завершился судебный процесс в Прионежском районном суде.

Лилия Школьникова не скрывала, что история, в которой оказалась Елена Городничева, ее поразила. Она согласна, что в реальности добросовестный покупатель может столкнуться с такой ситуацией, которую он не в состоянии предвидеть и как-то обезопасить себя. Бывают случаи, когда дети даже не вписаны в паспорт родителей.

«Эта история забрала много сил и нервов у моей доверительницы. В прокуратуре Прионежского района продолжается проверка того, как были использованы средства материнского капитала. Так что окончательную точку ставить еще рано»,

- сказала Лилия Школьникова.

Конечно, можно порадоваться за Елену Городничеву, которой удалось отстоять свой дом. Откровенно говоря, пугает то, что каждый из нас может очутиться в подобной ситуации. Ведь стопроцентной страховки от появления неожиданных «наследников» не существует.