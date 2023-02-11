Москвичка купила дом в Карелии. Через три года объявились «наследники»

Текст и фото: Антонина Кябелева

Москвичка Елена Городничева, страдающая тяжелым заболеванием, давно мечтала переехать жить в Карелию. Летом 2019 года ее мечта сбылась, и она приобрела дом в селе Деревянное. Все формальности были соблюдены, деньги уплачены, сделка прошла государственную регистрацию.

Через три года объявились дети продавца с требованием признать сделку недействительной. Естественно, для Городничевой это стало полной неожиданностью. Дело до сих пор рассматривается в Прионежском районном суде.

Чем бы ни закончилось судебное разбирательство, сама история настолько поучительная, что мы решили подробно рассказать, как на ровном месте можно оказаться втянутым в долгие судебные тяжбы с неизвестной перспективой.

В суде Елена Городничева рассказала, что всерьез задуматься о переезде из Москвы ее заставила болезнь:

«Выбрала Карелию, потому что у меня здесь отдыхали знакомые. Регион хороший, красивый».

Начались поиски подходящего дома. Городничева продала в Москве трехкомнатную квартиру, приобрела жилье поскромнее, а на оставшиеся деньги планировала приобрести дом в Карелии. Вместе с ней в нашу республику согласилась переехать ее подруга Екатерина Гундина.

«Мы с подругой приезжали в Карелию и смотрели варианты. Дом в Деревянном понравился еще по фотографиям. Риэлтор Ревунов предложил нам его показать. Территория была обнесена забором. Территория большая, дом большой, хороший. Чисто внешне нас все устроило»,

- вспомнила Елена Городничева.

Продавца - Елену Добросердову (позднее она сменила фамилию на Андерсон) она видела только однажды, когда та показывала дом. По словам покупательницы, никаких детских вещей в доме она не заметила.

Все формальности по оформлению сделки взяла на себя Екатерина Гундина, которая тоже выделила часть средств на покупку дома. Единственным собственником дома официально значилась Добросердова, никаких детей в доме зарегистрировано не было, так что разрешения на его продажу из органов опеки брать не пришлось.

Договор купли-продажи дома и земельного участка был заключен в июле 2019 года. Покупка обошлась в 5,2 миллиона рублей.

В Карелию переехала Городничева с сыном и ее подруга с семьей. Позднее выяснились неприятные детали. Оказалось, что угол дома и две хозяйственные постройки располагались на чужом земельном участке. За три года до заключения сделки было вынесено решение Прионежского районного суда о сносе хозпостроек, которое так и не было исполнено. Городничевой пришлось выкупить земельный участок у соседа за 360 тысяч рублей.

Постепенно совместное проживание стало доставлять неудобства. Подруги решили продать дом и разъехаться. Но в начале лета 2022 года Городничева получила исковое заявление, в котором дети Андерсон (Добросердовой) настаивали на признание сделки недействительной, так как в дом были вложены средства материнского капитала.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, как развивались события до и после продажи дома. В 2015 году Андерсон (Добросердова), у которой было трое детей, обратилась в пенсионный фонд и получила средства материнского капитала - 420,7 тысячи рублей для компенсации затрат на строительство дома. Предварительно она оформила нотариальное обязательство о выделении долей в доме дочери и двум сыновьям. Без подобного официально оформленного обязательства она бы не получила денег из пенсионного фонда. Материнский капитал женщина получила, а вот оформить право собственности на детей не спешила. Пенсионный фонд, видимо, не проявил должной бдительности и не проверил, выполнила ли заявительница свои обязательства. Во всяком случае, ей без лишней волокиты удалось продать дом, в который был вложен материнский капитал.

На момент сделки старшей дочери было 24 года, а среднему сыну 17 лет. Именно они выдвинули претензии к своей матери и Городничевой за то, что те лишили их долей в доме в селе Деревянное.

После продажи дома в Деревянном Елена Андерсон (Добросердова) приобрела на вырученные средства блок-секцию в Петрозаводске на улице Университетская, куда и переехала вместе с детьми. Затем женщина взяла под залог недвижимости кредит на развитие бизнеса. Но бизнес «не пошел», заемные средства она отдать не смогла и лишилась блок-секции на улице Университетская.

Теперь ее дети — старшая дочь и средний сын - решили признать сделку недействительной и фактически вернуть дом, в который был вложен материнский капитал.

«Они в итоге остались ни с чем. Они сейчас имеют регистрацию в квартире бабушки»,

- заметил в суде представитель истцов Дмитрий Рысак.

Бабушка, по его информации, уже умерла. Он отметил, что истцы в органы опеки никогда не обращались, так как не знали о своих правах.

Что же получается? Продавец обвела покупателя вокруг пальца, не сообщив ни о вложенном в дом материнском капитале, ни о детях, которые имеют юридически не оформленные права на недвижимость. Покупатель честно заплатила немалые деньги, сделка прошла государственную регистрацию, а спустя три года над женщиной нависла опасность лишиться законно приобретенной недвижимости. Прежде всего потому, что государство, выделив материнский капитал, не позаботилось о том, чтобы проконтролировать, выполнила ли заявительница нотариально оформленные обязательства перед своими детьми.

Но почему за просчеты государства, в данном случае пенсионного фонда, и лукавство продавца ответственность несет добросовестный покупатель? Согласитесь, с момента выделения материнского капитала до продажи дома прошел не день, не месяц и даже не год. Неужели за четыре года никто так и не позаботился о том, чтобы проверить, защищены ли имущественные права детей и не останутся ли они на улице?

Адвокат Лилия Школьникова, которая представляет в суде интересы Елены Городничевой, считает, что ее доверительница стала жертвой аферы. Но следственные органы не усматривают в действиях Елены Андерсон (Добросердовой) признаков уголовного преступления.

Правда, есть реакция прокуратуры. В декабре 2022 года в Прионежский районный суд поступило исковое заявление от прокуратуры Прионежского района о взыскании с Андерсон (Добросердовой) в пользу карельского отделения Пенсионного фонда России средств материнского капитала. По этому делу пока тоже нет судебного решения.

Подобные истории вызывают вполне обоснованную тревогу. Если задуматься, на месте Городничевой может оказаться любой покупатель, решивший приобрести недвижимость. Тем более что в последнее время государство все сильнее «закручивает гайки» в области публичной информации, до минимума снижая сведения, которые можно получить о конкретных правообладателях и собственниках объекта недвижимости. При этом государство в спорных случаях пытается снять с себя ответственность, что только на руку ушлым гражданам.

Школьникова согласна, что наша реальность настолько непредсказуема, что невозможно полностью обезопасить себя от неприятных последствий при совершении сделок с недвижимостью. Случается, что дети даже не вписаны в паспорт. Она призналась, что ситуация, в которой оказалась Елена Городничева, ее удивила. В идеале, риэлтор должен был проверить, есть ли у продавца дети, и, получив этому подтверждение, попросить направить запрос в пенсионный фонд о том, был ли выделен материнский капитал и как он был использован. «После этого случая риэлторы в Карелии стали просить продавца предоставить ответ из пенсионного фонда о судьбе материнского капитала, чтобы у клиентов потом не возникало проблем», - сказала Школьникова.

Она убеждена, что необходимо по-максимуму проверять чистоту сделки, чтобы не лишиться недвижимости или денег. Правда, осознание этого часто приходит, когда ничего исправить уже нельзя.