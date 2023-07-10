Прионежскую администрацию заставят починить аварийный водопровод

Суд обязал Прионежскую администрацию заменить аварийные участки водопровода. Об этом сегодня сообщили в прокуратуре.

Проверка показал, что износ на некоторых участках водовода «Уя-Деревянка», введенного в работу в 1978 году, составляет более 80%, периодически возникают аварии, жители Деревянки сидят без воды.

После одной из таких аварий в ноябре 2022 года более 460 жителей поселка десять дней провели без воды. Главе администрации района тогда было внесено представление об устранении нарушений. Однако, как сообщили в прокуратуре, действенных мер по устранению причин аварии местные чиновники не приняли.

Суд обязал чиновников провести работы по замене участков сети водоснабжения на водоводе «Уя-Деревянка» общей протяженностью 3700 м. // фото unsplash.com