Необычный музей закрыли в Петрозаводске

«Музей недавнего» в пространстве «Синий коридор» в бывшем Онежском тракторном заводе закрыли на реконструкцию. Об этом написали в паблике галереи.

Музей размещался на первом этаже здания на улице Чарльза Гаскойна. В нем были собраны неоновые вывески, которые в разные годы висели на киосках, магазинах, зданиях в Петрозаводске, а также фотографии завода с историями про сотрудников. Музей-галерея открылся в августе 2023 года.

В паблике музея сообщается, что экспозицию перенесут на третий этаж. Музей будет соседствовать с павильоном «Старая советская квартира». На первом этаже появится закрытое образовательное учреждение.

«Грустно, конечно, осознавать, что музей Недавнего уже не будет выглядеть так, как прежде - в авторской разработке художника Александра Менуса для первого этажа нашего здания»,

- написали в сообществе. Создатели пишут, что придется потеснить выставочное пространство, но они надеются, что все будет хорошо, а музей снова сможет радовать жителей Петрозаводска и гостей города необычными интерьерами, где можно фотографироваться и вспоминать недавнее прошлое, которое еще не забыто, но детали начинают стираться из памяти. // фото «Петрозаводск говорит»