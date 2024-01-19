Необычные вакансии открыты в России

Среди необычных вакансий, которые предлагают в российских городах, есть директор по мемам, аффинер сыра, хоккейный скаут и котоняня. Нестандартные предложения о работе привел исследовательский центр «Зарплаты.ру», сообщает «Лента.ру».

Хоккейному скауту, который будет отбирать игроков в клубы, готовы платить до 150 тысяч рублей. Художнику-скульптору готовы предложить от 100 тысяч за создание фигур людей, сказочных персонажей, монстров и фантастических существ.

Директора по мемам ищут в Нижнем Новгороде. Ему предстоит смотреть видео в интернете и вместе с дизайнерами придумывать новый контент.

Аффинеру нужно будет смотреть за продуктом во время созревания в сыроварне. За работу готовы платить от 36 тысяч, предлагают бесплатное питание и обучение. Любителя собак ищут в Сочи и готовы предложить зарплату 100 тысяч. До 60 тысяч готовы предложить любителю кошек, знающему основы физиологии и зоопсихологии кошек. // фото unsplash.com/ Marvin Meyer