Необычная прическа Пугачевой удивила поклонников поп-звезды

Семидесятилетняя Алла Пугачева удивила поклонников, появившись в Кремлевском дворце в непривычном образе. Певица пришла на мероприятие в шелковой тунике и кардигане холодного бежевого оттенка. В руках у Примадонны был миниатюрный клатч.

Для макияжа народная артистка также использовала модные бежевые оттенки. Завершила стильный образ прическа Пугачевой: звезда соорудила у себя на голове эффектный ассиметричный начес, который придал ее сдержанному облику нотку дерзости. Кроме того, Пугачева сделала ярко-красный маникюр.

Фотографию певицы опубликовал в своем аккаунте Instagram журналист Феликс Грозданов.

«Действительно женщина-легенда. Я так люблю творчество Аллы Пугачевой с детства. Браво. И фотография чистая, светлая, без обмана»,

- отреагировала на снимок поклонница певицы.

Ранее семидесятилетняя Алла Пугачева, удивляющая поклонников своей моложавостью, рассказала, как умудряется поддерживать себя в отличной форме. Секрет эффектных селфи поп-звезды в том, что она не забывает уделить время своей внешности, несмотря на напряженный график.