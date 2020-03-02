Девушка, похудевшая на сто килограммов, похвасталась стройной фигурой

Блогер из Тюмени София Броян рассказала о своем непростом пути к стройной фигуре. Девушка стала популярна благодаря своим юмористическим зарисовкам о жизни с пышными формами: сейчас на Instagram Софии подписаны более двух миллионов человек. Тем не менее, вес, над которым девушка иронизировала в своих видеороликах, стал ей мешать - у блогера появились проблемы со здоровьем.

Из-за лишнего веса Софии было некомфортно жить, а в какой-то момент она не смогла передвигаться, пишет Cosmo. «У меня отказала поясница, и в один день я просто не смогла встать с кровати», - рассказала девушка.

Это был переломный момент для Софии, после которого она решила следить за питанием и заниматься спортом. Девушка ведет блог, в котором рассказывает о своем похудении. София призналась, что ранее уже пыталась избавиться от лишнего веса, но всё было безуспешно.

«Прежде всего потому, что я не ощущала настоящей поддержки. Да, были люди, которые говорили: «Да, надо бы». Но никто не взял за руку и не сказал: «Давай помогу, подскажу, как правильно, и у тебя всё получится». Поэтому, как и большинство других, я лишь садилась на различные диеты, через какое-то время срывалась, и в итоге набирала еще больше», - рассказала Броян.

На этот раз рядом с Софией были две ее подруги, которые помогли советами и методиками. Блогер не скрывает, что борьба с лишним весом далась ей нелегко. Девушка едва не сдалась, даже когда вес начал стремительно уходить.

«Тяжело вспоминать всю ту боль, те слезы, переживания. Человеку, который никогда не имел проблем с лишним весом, этого не понять. Кто-то может сказать: «Чего она так усложняет, всего-то лишь нужно не жрать». Но на самом деле всё иначе. Я без преувеличения прошла семь кругов ада», - поделилась София в личном блоге.

Броян было трудно отказаться от фаст-фуда и газировки. Однако прекрасное самочувствие укрепляло ее силу воли. Она также занялась ходьбой на беговой дорожке и стала вести более активный образ жизни. В итоге за год Софии удалось сбросить сто килограммов.

Теперь блогер делится советами с другими девушками и мотивирует их своей историей. Фолловеры восхищаются силе духа Броян, а также ее преображению. «Ты невероятная, я бы так не смогла», «Красотка, ты молодец!!!», «Молодчина, это не лёгкий труд - преображение!!!», - комментируют снимки Софии пользователи.