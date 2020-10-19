Необычная погода, табачный контрафакт и неудавшийся обед. Картина дня

Синоптики обещают «необычную» погоду на европейской территории России, СOVID-19 продолжает победное шествие по стране, средний размер взятки вновь вырос в Карелии – главные новости дня в обзоре портала «Петрозаводск говорит».

– Количество выявленных случаев коронавируса за последние сутки сократилось в Карелии. GOVID-19 зафиксирован у 56 человек. Из этого числа заболевших – 45 человек, из них 8 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии, К счастью, обошлось без летальных исходов, сообщает местный оперштаб. В целом по стране ситуация выглядит хуже: выявлены 15 982 случая коронавируса. Умерли 179 пациентов.

– Женщина получила серьезные ожоги в Петрозаводске, когда готовила еду. По предварительной версии, хозяйка хлопотала у газовой плиты. Во время готовки она что-то уронила на пол, а когда стала разгибаться, от газовой плиты у нее загорелись волосы на голове. Печальный результат – термический ожог туловища, шеи и головы 2-3-й степени на площади 8-10% тела.

– Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей европейской части России ждет «необычная» погода 23 октября, в пятницу. «Будет необычный день, когда к центру Европейской России приблизится ложбина низкого давления», – сказал метеоролог. А каких сюрпризов ожидать жителям Карелии? Публикуем прогноз от республиканских и федеральных метеорологов на ближайшую неделю.

Фото с rb7.ru

– Торговля контрфактными сигаретами процветает России. Продажи нелегальных сигарет выявили в 18% магазинов несетевой розницы в Смоленской и Ульяновской областях. В тройке «лидеров» также оказалась Карелия. Здесь доля торгующих незаконной продукций магазинов достигает 16%.

Фото с ТАСС

– В Министерстве внутренних дел Карелии подвели итоги работы за девять месяцев 2020 года. В частности, за это время было выявлено 45 преступлений коррупционной направленности, в том числе 21 факт взяточничества. Как обозначили в ведомстве, средняя сумма взятки составила 467 тысяч рублей.

– Госавтоинспекция определила, на каких улицах столицы Карелии чаще всего происходят аварии. Первое место разделили Лесной проспект и Лососинское шоссе. Второе место у проспекта Ленина, третье – Шуйское шоссе. Подробнее об этом читайте здесь.