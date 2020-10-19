В МВД назвали средний размер взятки в Карелии

В Министерстве внутренних дел по Карелии подвели итоги работы за девять месяцев 2020 года.

Стражи порядка выявили 304 преступления экономической и коррупционной направленности, из них более половины преступлений категории тяжких и особо тяжких (190).

На 65% возросло число выявленных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (56).

Также было выявлено 45 преступлений коррупционной направленности, в том числе 21 факт взяточничества. Как обозначили в ведомстве, средняя сумма взятки составила 467 тысяч рублей. (фото на главной kam-kray.ru)