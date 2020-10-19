Карелия вошла в тройку «лидеров» по торговле контрафактными сигаретами

Контрафактные сигареты продаются в 7% несетевых магазинов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные IТ-компании "Эвотор".

Продажи нелегальных сигарет выявили в 18% магазинов несетевой розницы в Смоленской и Ульяновской областях. В тройке "лидеров" также оказалась Карелия. Здесь доля торгующих незаконной продукций магазинов достигает 16%.

В Москве доля торговых точек с контрафактом составляет 10%. Доля табачной розницы с контрафактом в Татарстане и Новосибирской области - 15%, Томской области - 14%, Удмуртии - 13%, Чувашии - 12%, Санкт-Петербурге, Алтайском и Красноярском краях 11%, Свердловской и Рязанской областях - 10%, Нижегородской области - 8%, Челябинской области - 7%, Краснодарском крае - 6%.

По данным "Эвотора", среди магазинов РФ с нелегальными сигаретами около трети (32%) точек, торгующих российским контрафактом, и 82% - белорусским табаком. Покупатели часто выбирают нелегальные сигареты из-за низкой цены. По информации аналитиков, в сентябре средняя цена легальных сигарет составила 123 рубля. Цена контрафактных белорусских сигарет была два раза ниже - 59 рублей, а российских - в три раза ниже - 41 рубль.

"По данным онлайн-касс "Эвотор", доля нелегальных сигарет в сентябре составила, как минимум, 1% от продаж несетевой табачной розницы в пачках. Есть регионы, где доля контрафакта существенно выше, например в Смоленской области - 27%. Это только верхушка айсберга, потому что нелегальную продукцию продают, как правило, без чека. Однако продавцы могут и не подозревать, что продают контрафакт",

- приводятся в сообщении слова директора по маркировке "Эвотора" Вячеслава Предыбайло.

Он отметил, что на контрафактных пачках могут быть поддельные акцизные марки и даже коды маркировки.

Рынок табака

Как отмечают эксперты, рынок табачной розницы постепенно "обеляется". В России с 1 июля 2020 года разрешена торговля только маркированными сигаретами. Большинство табачных магазинов подготовили оборудование для маркировки, закупают товар по электронным накладным и продают сигареты, сканируя код маркировки. Для нарушителей предусмотрена административная и уголовная ответственность, и контроль на табачном рынке становится более жестким.

Компания использовала для анализа данные чеков с 650 тыс. смарт-терминалов "Эвотор" по всей России. В исследовании учитывались баркоды нелегально ввезенных сигарет, произведенных в Белоруссии для внутреннего использования (Minsk, NZ, Portal, и др.), Казахстане (Bond Street, Davidoff и др.) и других странах (Dubao), а также баркоды сигарет российского производства, которые не выпускаются легально (TU-134, "Космос", "Столичные" и др.).

«Петрозаводск говорит» писал о повышении акцизов на сигареты в этом году.

Фото с сайта ТАСС