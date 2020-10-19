Мэрия Петрозаводска провела рейд в общественном транспорте

В Петрозаводске продолжаются рейды в общественном транспорте по проверке соблюдения противоэпидемиологических мер. Очередное мероприятие прошло сегодня, сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники городской администрации проверили более 30 автобусов и троллейбусов. Нарушений ограничительных мер выявлено не было.

В мэрии напомнили, что сейчас допускать в общественный транспорт пассажиров без маски нельзя. За нарушение этих требований введены штрафы.

Горожане могут сообщать о нарушениях санитарных норм в ЕДДС по телефону 051. В администрации пообещали регулярно проводить подобные рейды. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска