Прокуратура заступилась за мужчину, которого оштрафовала полиция

Прокуратура Пряжинского района провела проверку исполнения должностными лицами полиции района требований законодательства об административных правонарушениях, сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что постановлением врио начальника ОМВД России по Пряжинскому району гражданин, проживающий в пгт. Пряжа, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП (появление в общественном месте в состоянии опьянения) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Однако, по мнению прокуратуры, данная статья предусматривает ответственность за появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Особенность объективной стороны данного правонарушения заключается в том, что лицо находится в общественном месте не просто в состоянии опьянения, а в таком состоянии, которое оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.

Вместе с тем, из акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения, составленного в рамках производства по делу об административном правонарушении, следует, что психическая деятельность гражданина на момент составления акта ориентирована правильно, гражданин адекватен, двигательная сфера не нарушена, речь внятная, походка ровная.

Поскольку приведенные обстоятельства исключают возможность привлечения гражданина к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения, прокуратурой района в Пряжинский районный суд на постановление о привлечении гражданина к административной ответственности принесен протест.

Решением Пряжинского районного суда протест удовлетворен, постановление врио начальника ОМВД России по Пряжинскому району отменено, производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Кроме того, поскольку выявленные нарушения требований законодательства об административных правонарушениях привели к необоснованному привлечению гражданина к административной ответственности, прокуратурой района начальнику отделения МВД России по Пряжинскому району внесено представление с требованием о недопущении впредь подобных нарушений, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Фото с сайта sovsakh.ru