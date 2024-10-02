Некоторых россиян призвали отказаться от творога

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала, кому из россиян стоит отказаться от употребления творога. Врач объяснила вред этого продукта для здоровья некоторых людей, об этом пишет РИА Новости.

Так, меньше творога стоит есть людям с больными почками. Это связано с тем, что чрезмерное употребление творога провоцирует нарушение обмена витаминов, нервное перевозбуждение и накопление мочевой кислоты. При этом соли откладываются в хрящах, суставах и других тканях.

Из-за высокого гликемического индекса творог также следует исключить из рациона людям с сахарным диабетом второго типа. Помимо этого, отказаться от творога стоит при непереносимости лактозы.

Врач добавила, что здоровым людям не стоит исключать творог из рациона, так как он содержит витамины А и D, которых нет в растительных жирах. // Фото: freepik.com