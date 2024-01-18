Некоторых россиян предостерегли от походов в баню

Уролог Батор Гончиков рассказал о том, кому из россиян стоит отказаться от походов в баню. Слова специалиста приводит «Газета.ру».

Первым противопоказанием к бане является простатит, отметил врач. В условиях жары может обостриться воспаление предстательной железы, объяснил специалист. Наличие еще одного заболевания мужской половой системы - эпидидимита - также подразумевает отказ от бани.

Помимо прочего, уролог считает, что посещение бани опасно при расширении вен яичка, называемом варикоцеле, а также если в оболочке яичка скапливается жидкость (гидроцеле). Жара в бане при наличии этих болезней значительно ухудшает имеющиеся симптомы, подчеркнул медик. // Фото: unsplash.com / Huum