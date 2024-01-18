Детей накормили обедом с тараканом и червем в российской школе

В одной из школ Хабаровского края дети во время обеда в школьной столовой нашли в тарелках червя и таракана. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Amur Mash.

По данным источника, дети рассказали, что их обычно кормят в столовой не очень вкусно, поэтому многие носят с собой еду в контейнерах. А в один из дней они и вовсе нашли в школьном обеде живность - червя в макаронах и таракана в йогурте.

После случившегося родители обратились с заявлением в Роспотребнадзор. Выяснилось, что червь оказался мучным, и в еду мог попасть из плотного непрозрачного пакета макарон. Директор школы собрала комиссию для выяснения причин подобного инцидента. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli