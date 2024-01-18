Маленький ребенок поел домашних пересоленных котлет и умер

В Красноярском крае трехлетний ребенок поел непригодных к употреблению домашних котлет и умер. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Kras Mash.

По данным источника, отец и мать дошкольника самостоятельно готовили котлеты. Чтобы сохранить цвет мяса, они использовали нитритную соль и превысили допустимую дозу в 100 раз. Отмечается, что пищу с этой добавкой нельзя жарить - при этом выделяются опасные вещества - нитрозамины.

После того, как мальчик поел пересоленных котлет, ему стало плохо. Малыша доставили в фельдшерско-акушерский пункт, но спасти его не удалось. В отношении отца погибшего возбудили уголовное дело. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev