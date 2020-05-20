Некоторых россиян отправят на пенсию досрочно

Минэкономразвития направило в правительство России план по восстановлению экономики страны, в котором, в частности, содержится предложение отправить часть населения страны на пенсию раньше положенного срока. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, министерство предложило до конца 2020 года отправить на пенсию россиян, которым до выхода на заслуженный отдых остается три года. В соответствии с действующим законодательством, такая возможность сейчас доступна тем, кто лишился работы за два года до пенсионного возраста, а также женщинам и мужчинам, чей рабочий стаж составляет 20 и 25 лет соответственно.

Помимо прочего, документом предусмотрено повышение минимального размера пособия по безработице на ближайшие три месяца. Вместо текущих 1,5 тысячи рублей его предлагается поднять до 4,5 тысячи рублей.