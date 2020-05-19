В России возбуждено первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам, работающим с заболевшими коронавирусной инфекцией.

Проверка размещенного в Интернете 16 мая видеообращения работников скорой помощи Армавира в Краснодарском крае привела к возбуждению уголовного дела. Медицинский персонал сообщил о невыплате доплат за работу в условиях пандемии.

Как сообщает Следственный комитет РФ, дело возбуждено по статье «халатность».

«По данным следствия, нарушение прав сотрудников ГБУЗ «Городская больница города Армавира» на своевременное и в полном объеме получение стимулирующих выплат в условиях работы по оказанию помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и группам риска заражения COVID-19, стало возможным в результате допущенной руководством лечебного учреждения халатности»,

- говорится в сообщении СК.

По сообщению РБК, о начале проверок во всех регионах сообщила Генпрокуратура. Прокуроры уже приняли меры после обнаружения нарушений в Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Челябинской областях, Краснодарском и Пермском краях и других регионах.

