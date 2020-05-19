19 мая 2020, 18:53
Парикмахер заразил COVID-19 более 20 клиентов в Белгородской области
Тест у еще 25 человек не выявил признаков инфекции
В Ракитянском районе Белгородской области контактировавшие с парикмахером клиенты заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
В настоящее время парикмахер проходит лечение в больнице. С ним контактировали семь семей. Среди них у 23 человек положительный анализ на ковид. Инфицированные находятся дома, заболевание протекает бессимптомно.
Еще у 25 человек тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако они находятся на самоизоляции.
Фото: iris56.ru