Парикмахер заразил COVID-19 более 20 клиентов в Белгородской области

В Ракитянском районе Белгородской области контактировавшие с парикмахером клиенты заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

В настоящее время парикмахер проходит лечение в больнице. С ним контактировали семь семей. Среди них у 23 человек положительный анализ на ковид. Инфицированные находятся дома, заболевание протекает бессимптомно.

Еще у 25 человек тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако они находятся на самоизоляции.

Фото: iris56.ru