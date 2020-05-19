Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

Президент Владимир Путин на совещании о реализации мер поддержки экономики и соцсферы раскритиковал правительство за неясные критерии в постановлении о выплатах медикам, борющимся с коронавирусом.

«Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже, - цитирует главу государства ТАСС. - И не надо было бы поправлять тогда это постановление правительства. Так что хорошо, что сделали, но не нужно ни на кого ничего перекладывать».

Как пишет РБК, так президент отреагировал на выступление главы Минздрава Михаила Мурашко, рассказавшего об уточнении правительством ранее принятого постановления о стимулирующих выплатах. По словам министра, в процессе контроля за их проведением у Минздрава возникали «вопросы» к некоторым губернаторам и главврачам.



По словам президента, из общей суммы 52 миллиарда рублей в регионы уже поступило 50,1 млрд. По сообщению РГ, расчеты за апрель должны были завершиться к 15 мая. Но, по словам Путина, к концу прошлой недели деньги получили не все. Вдобавок, в ряде регионов, медработникам выплачивали не те средства, о которых шла речь на совещаниях и которые поручил выплатить президент.

Путин поручил кабмину, Минздраву, Минтруду и субъектам Федерации следить за ситуацией с установленными выплатами врачам, работающим с заболевшими COVID-19. По его словам, «все должно быть понятно и прозрачно».

Ранее, фельдшер станции скорой помощи в Петрозаводске рассказала о ситуации с денежной поддержкой для медперсонала, работающего в условиях пандемии. По словам Ольги Чайки, считанные работники получили доплаты с 5 нулями, кто-то получил 140 рублей, 300 или вообще ничего.