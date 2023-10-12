Некоторые продукты серьезно подорожали в Карелии

Карелиястат опубликовал информацию об изменении цен в республике за неделю с 3 по 9 октября. Данные приведены на сайте ведомства.

Так, среди овощей и фруктов бананы подорожали на 11,7%, свекла - на 4,4%, картофель - на 1,5%. В то же время снизились цены на огурцы (8,3%), капусту (4,7%), яблоки (2%).

Из числа других товаров взлетели цены на вареную колбасу (17,5%). Также подорожали консервы для детского питания, яйца и макароны (3,8 - 4,5%). Подешевели молоко, баранина, вермишель, полукопченая колбаса (2,3 - 4,4%).

Мониторинг цен ведется в трех городах Карелии - Петрозаводске, Костомукше и Сегеже. // Фото: unsplash.com / Joshua Rawson Harris