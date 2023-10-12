Карельский город дорого обходится туристам осенью

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил список малых городов, популярных у туристов этой осенью. Среди лидеров оказался и карельский город.

Так, Сортавала расположилась на четвертом месте в рейтинге. Туристы обычно едут в этот город на две ночи. При этом проживание в Сортавале самое дорогое - люди оставляют, в среднем, по 5444 рубля за ночь.

Помимо карельского города в рейтинг вошли такие населенные пункты, как Алушта, Судак, Зеленоградск и другие. // Фото «Петрозаводск говорит»