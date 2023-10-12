Дорожники заверили мэрию, что готовы к зиме в Петрозаводске

Подготовку к зиме обсудят на одной из городских планерок. Тем не менее в Кондопожском ДРСУ заверили чиновников мэрии Петрозаводска, что тх техника готова к предстоящему сезону.

Комбинированные дорожные машины с пескосоляной смесью дежурят каждую ночь на случай резкого понижения температуры, сообщила в соцсети временно исполняющая обязанности сити-менеджера Инна Колыхматова. Из техники у подрядчика - 4 грейдера, 21 КДМ, 15 тракторов, 13 фронтальных погрузчиков и другие. В штате – 71 дорожный рабочий. Подготовлен запас пескосляной смеси для борьбы с гололедом.

Колыхматова пообещала съездить на базу подрядчика. // фото jessica fadel/ unsplash.com