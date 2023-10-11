В библиотеке карельского села наконец-то сделали хороший ремонт

Жители села Крошнозеро решили сделать ремонт в сельской библиотеке. Участие в «Программе поддержки местных инициатив» помогло преобразить бывшее складское помещение магазина, где сейчас находится библиотека.

В советские времена книжкин дом в селе Крошнозеро находился в старом деревянном клубе. Но вековое здание со временем обветшало, и библиотека вместе с Домом культуры переехали в кирпичную постройку продуктового магазина. Сейчас под одной крышей большого здания размещаются несколько организаций: магазины, сельская администрация, Дом культуры и библиотека. Часть муниципальных помещений за несколько лет постепенно были благоустроены, а вот библиотека, которой выпала судьба расположиться в складском помещении, со времен переселения (почти двадцать) ремонта не видела.

Для сельского жителя библиотека – это не только место, где можно найти интересное чтение и полезную информацию, но и встретиться, высказаться, проявить себя. Пожалуй, в селах она востребована у населения больше, чем в городах.

Конечно же, неприглядный вид помещения, немало смущал крошнозерцев. После переезда местные мужики сколотили пол, помогли расставить стеллажи с книжками. Библиотекарь развесила на окнах занавески, чтобы немного придать уют рабочему месту. Но приспособленное помещение все же больше напоминало склад: на окнах — решетки, тусклый свет, холод, мрак и сырость. Местные жители за счет собственных средств и сил пытались придать культурному заведению пристойный вид, но получалось не очень – сказывалась банальная нехватка денег.

На протяжении нескольких лет жители Крошнозерского сельского поселения активно участвуют в реализации проектов по «Программе поддержки местных инициатив». С 2014 года начались перемены к лучшему: в селе появились спортивные тренажеры, благоустроен памятник воинам-крошнозерцам, погибшим во время Великой Отечественной войны, улучшилось освещение улиц... Каждый год крошнозерцы активно предлагают все новые идеи для участия в этой программе и сообща воплощают в жизнь.

«Нынешний год не стал исключением. Проект «Текущий ремонт помещений и устройство водоотлива с кровли, в здании…», поддержанный жителями поселения, также стал победителем в конкурсном отборе. По условиям конкурса, помимо направления средств из бюджета Крошнозерского сельского поселения, было предусмотрено софинансирование от юридических и физических лиц в сумме 73015 рублей»,

— рассказала глава крошнозерского сельского поселения Любовь Пономарева.

Проект предусматривал ремонт электропроводки, замену окон и дверей, ремонт потолка, крыши и стен в помещениях, где расположена библиотека, а также устройство водоотлива при входе в здание. Ремонт начался в первой половине июля и продлился до середины августа. За это время многие читатели успели соскучиться по любимому чтению книг, но отнеслись к временному неудобству с пониманием.

Открытия отремонтированного помещения все ждали с нетерпением. Всем хотелось поскорее увидеть обновленную библиотеку – нарядную и уютную.

«Посетители часто приходят за книжками, а теперь еще идут, чтобы посмотреть на сделанный ремонт. Их радуют приятный цвет стен, новые окна и другие изменения в лучшую сторону. А меня не покидает чувство гордости за нашу нынешнюю нарядную библиотеку, которая представляет культуру села. Теперь за нее не стыдно. Я благодарна всем, кто поддержал этот проект словом, делом, — сказала крошнозерский библиотекарь. — Культура должна быть культурной!// Фото Алины Гапеевой