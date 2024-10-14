Неизвестный россиянин выиграл миллионы рублей в лотерею

Житель Красноярского края выиграл миллионы рублей в лотерею, но до сих пор не обратился за призом. Об этом сообщает «АИС».

По данным издания, удачу счастливчику принес розыгрыш лотереи «Рапидо Драйв», который состоялся в воскресенье, 13 октября. Известно, что победитель купил билет за 25 рублей в мобильном приложении. Он угадал восемь чисел в первом поле билета и одно - во втором. Это принесло неизвестному счастливчику 4 308 270 рублей.

Личность победителя пока не ясна. Он до сих пор не обратился в лотерейный центр «Столото» за выигрышем. // Фото: unsplash.com / Dylan Nolte