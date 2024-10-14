Известный российский телеведущий сообщил о победе над раком

Известный российский телеведущий Отар Кушанашвили объявил о своей победе над раком. Слова журналиста приводит «Лента.ру».

Кушанашвили отметил, что битва с раком закончилась его победой. Сейчас он собирается выписываться домой из больницы.

«Я же говорил вам, раку меня не забороть», - заключил ведущий.

При этом Кушанашвили подчеркнул, что никаких торжеств по этому поводу проводить не будет. Вскоре ему предстоит прохождение процедур для профилактики рецидива заболевания. // Фото: unsplash.com / Marcelo Leal