14 октября 2024, 21:11
Известный российский телеведущий сообщил о победе над раком
Отар Кушанашвили объявил о завершении основной стадии лечения рака
Известный российский телеведущий Отар Кушанашвили объявил о своей победе над раком. Слова журналиста приводит «Лента.ру».
Кушанашвили отметил, что битва с раком закончилась его победой. Сейчас он собирается выписываться домой из больницы.
«Я же говорил вам, раку меня не забороть», - заключил ведущий.
При этом Кушанашвили подчеркнул, что никаких торжеств по этому поводу проводить не будет. Вскоре ему предстоит прохождение процедур для профилактики рецидива заболевания. // Фото: unsplash.com / Marcelo Leal