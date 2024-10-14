Россиянка умерла после удаления всех зубов в клинике

Жительница Подмосковья умерла после удаления всех зубов в одной из клиник. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 59-летняя женщина обратилась в клинику в Москве. Она хотела установить импланты, и врач удалил ей все 32 зуба, после чего отправил домой.

Первые сутки пациентка чувствовала себя хорошо, но затем пошла в ванную и потеряла сознание. Муж женщины вызвал скорую, но медики лишь констатировали ее смерть.

Причина гибели усопшей выясняется. По предварительным данным, у нее не выдержало сердце. При этом полиция допрашивает и мужа умершей. // Фото: unsplash.com / Ioetech