Теплоход на два часа закроет движение автомобилей по «Коле»

Во вторник, 15 октября, движение по федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области остановится на два часа. Об этом информирует Упрдор «Северо-Запад».

По данным источника, с 12:50 до 15:00 федеральная магистраль будет перекрыта у города Лодейное Поле. Там из-за прохода по Свири теплохода будет произведена разводка моста.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

Напомним, также во вторник будет разведен и Ладожский мост на «Коле». Движение также будет перекрываться. // Фото «Петрозаводск говорит»