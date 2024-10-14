Двое детей утонули в болоте в российском регионе

В Свердловской области девятилетние девочка и мальчик утонули в болоте. Трагедия случилась сегодня, 14 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Новоасбест. Двое детей во время прогулки провалились под лед на Пушкинском болоте. По предварительным данным, смерть школьников наступила от утопления, внешних признаков насилия на телах не обнаружено.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Для установления причины смерти детей назначена экспертиза. Обстоятельства трагедии выясняются. // Фото СК