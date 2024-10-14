Ребенок выпал из окна в российской школе во время урока

В Самаре ребенок выпал из окна школы прямо во время урока. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, инцидент произошел в одном из образовательных учреждений города. На уроке мальчик испачкался чернилами, а другие дети якобы начали над ним смеяться. Затем школьник каким-то образом выпал из окна четвертого этажа.

В результате падения ребенок ударился головой. С места происшествия его увезла скорая.

Известно, что пострадавший из благополучной семьи и учится хорошо. Подробности инцидента выясняются. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli