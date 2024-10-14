Стало известно, на сколько увеличат маткапитал в 2025 году

Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 46 тысяч рублей, а на второго — на 61 тысячу рублей. По словам главы Минтруда России Антона Котякова, воспользоваться этой мерой поддержки смогут свыше 1 миллиона человек. Об этом он сообщил на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

- В 2025 году материнский капитал на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, а на второго — 894 тысячи, при условии, что семья не получала поддержку на первого. По сравнению с текущим годом увеличение составило 46 тысяч для первого ребенка и 61 тысячу — для второго. Мы прогнозируем, что более миллиона граждан воспользуются средствами материнского капитала,

— отметил Котяков.

Министр добавил, что в проекте федерального бюджета предусмотрено повышение материнского капитала на 7,3 процента. // фото: pixabay.com