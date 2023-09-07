Неизвестный мужчина насмерть сбит электричкой в Ленобласти

В Ленинградской области мужчина был сбит электричкой и погиб. Об этом сообщает 47news.

Трагедия произошла в Гатчине днем 6 сентября. Электропоезд сбил пешехода, переходившего пути в неустановленном месте. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Личность погибшего пока не установлена. По факту произошедшего проводится проверка. // Фото «Петрозаводск говорит»