07 сентября 2023, 14:37
Неизвестный мужчина насмерть сбит электричкой в Ленобласти
Полиция устанавливает личность человека, погибшего на железной дороге в Гатчине
В Ленинградской области мужчина был сбит электричкой и погиб. Об этом сообщает 47news.
Трагедия произошла в Гатчине днем 6 сентября. Электропоезд сбил пешехода, переходившего пути в неустановленном месте. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Личность погибшего пока не установлена. По факту произошедшего проводится проверка. // Фото «Петрозаводск говорит»