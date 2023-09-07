Известный ведущий предупредил о действующих от его имени мошенниках

Андрей Малахов предупредил россиян о мошенниках, действующих от его имени. Пост об этом появился в Telegram-канале ведущего.

Шоумен опубликовал скриншот, на котором видно, что пользователь с ником Андрей Малахов оставил комментарий под одним из постов. При этом скопированы не только имя, но и фотография настоящего Малахова. Ведущий отметил, что это не его страница, и предложил юзерам сразу же блокировать этот контакт, если он будет писать в личные сообщения.

Андрей Малахов также попросил своих знакомых, к которым обращаются от его имени в сети, писать ему в личные сообщения, чтобы проверить информацию. // Фото: unsplash.com / Freestocks