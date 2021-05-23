23 мая 2021, 17:30
Неизвестные подожгли магазин на юге Карелии
Огонь повредил стену и входную дверь в поселке Хелюля
Ночью 23 мая неизвестные подожгли магазин на улице Фабричная в поселке Хелюля Сортавальского района. Сообщение о возгорании в магазине хозтоваров поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 01:15.
Спустя несколько минут поселковые пожарные были на месте ЧП. Огнем была объята входная дверь в магазин. Огнеборцы не дали огню разгуляться. Магазин был спасен.
В результате пожара в деревянном здании огнем были повреждены стена и стеклопакет входной двери на общей площади четыре квадратных метра.
По предварительным данным специалистов, магазин хозяйственных товаров загорелся из-за умышленного поджога. По данному происшествию проводится проверка. (фото realnoevremya.ru)