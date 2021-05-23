23 мая 2021, 14:55
Прогулочной теплоход врезался в мост в Санкт-Петербурге
Во время инцидента на борту находились три человека, прокуратура проводит проверку
Инцидент с прогулочным теплоходом произошел утром 23 мая в Северной столице. Северо-Западная транспортная прокуратура уже проводит проверку по факту навала теплохода «Ромео» на Троицкий мост в Санкт-Петербурге.
Ведомство проверяет соблюдение законодательства о безопасности плавания. По предварительным сведениям, на теплоходе велись ремонтные работы по замене электрических кабелей. На борту находились три человека. Обошлось без пострадавших.
Для объяснений вызовут собственника теплохода и капитана. Специалисты ведомства дадут оценку их действиям, при наличии оснований примут меры. (фото epp.genproc.gov.ru)