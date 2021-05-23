Десятки мертвых тюленей выбросило на берег Финского залива

На берег Финского залива выбросило 30 мертвых тюленей. О страшных находках на суше изданию 47news рассказала основательница Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская.

По словам эксперта, это большой процент гибели, учитывая, что ластоногие относятся к вымирающему виду. По ее мнению, чаще всего тюлени гибнут при попадании в рыбацкую мережку, похожую на длинный чулок. Тюлени не могут выбраться из-за нехватки воздуха.

В паблике «Спасение тюленей 699-23-99» сообщается, что животные погибли преимущественно осенью и зимой. Уборкой погибших тюленей занимаются коммунальные службы. Также в группе опубликовано видео (18+) с кадрами мертвых ластоногих.

Специалисты Фонда создали устройство для установки на входе в мережу, которое не позволяет попасть в ловушку тюленю, но при этом устройство пропускает рыбу. Со слов Андриевской, несколько рыболовных бригад в этом году уже поставили такие ловушки, но большинство рыбаков не хочет сотрудничать с организацией. (фото pikabu.ru)