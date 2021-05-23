Женщина похитила деньги с банковской карты знакомого пенсионера

73-летний петрозаводчанин заявил в полицию о пропаже банковской карты и списании со счета трех тысяч рублей. О списании денег пенсионер узнал из смс-уведомлений.

Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастна 40-летняя знакомая потерпевшего, сообщили в полиции. Гостья и петрозаводчанин вместе выпивали. Затем во время застолья, как призналась женщина, она незаметно взяла чужую карту и пошла с ней в магазин за алкоголем и продуктами.

МВД Карелии возбудило уголовное дело по признакам кражи. (фото 1istochnik.ru)