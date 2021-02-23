Неизвестного мужчину ищут по подозрению в краже продуктов

Сотрудники уголовного розыска петрозаводского Отдела полиции № 2 устанавливают личность мужчины, попавшего в объектив камеры одного из магазинов на улице Кирова. Он подозревается в хищении товара из продуктового магазина.

Приметы предполагаемого злоумышленника: рост 170-175 сантиметров, на вид 20-25 лет. Был одет в черную кепку, белую куртку, черные джинсы и кроссовки.

Всех, кто имеет значимую информацию о разыскиваемом, полиция просит звонить по телефону: +7-921-011-86-96. Конфиденциальность гарантируется.