Жительница Карелии прокляла водителя, сбившего ее собаку

Жительница Петрозаводска обратилась с гневным посланием к водителю, который сбил ее собаку в поселке Ужесельга. Животное гуляло ночью без присмотра. Автомобилист бросил собаку умирать, оттащив ее на обочину.

– В ночь на 23 февраля (возможно поздно вечером) была сбита собака на центральной дороге посёлка Ужесельга. Обращаюсь к водителю, который оставил бедное животное умирать на дороге в такой мороз, оттащив на обочину. Однажды карма настигнет тебя!!! Помни об этом,

– пишет пользователь под ником Леся Брусницына.

Автор поста, размещенного в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии», убеждена, что водитель должен был предпринять все меры для спасения сбитой собаки.

– Животное само себе в такой ситуации помочь не может, но вы то можете что-то предпринять (зайти в дома ближайшие, посёлок небольшой ведь, практически все друг друга знают, тем более собака с ошейником). Наконец, есть клиники, осуществляющие помощь животным в ночное время!.. Альме было всего 1,5 года. Семья, в которой жила собака, находится в ужасном эмоциональном состоянии, – говорит женщина.

В комментариях под постом, однако, большинство пользователей вину возложило на хозяев животного, которые оставили его без присмотра. «Глупый вопрос: что собака делала одна на дороге общего пользования?»; «Если вы так любите собаку, что она делала ночью в мороз на дороге?»; «В том-то и дело, животных гонят на улицу, а потом вдруг сердобольными становятся»; «Как идея – если собака на самовыгуле, чего я лично не одобряю, повесьте вы ошейник с жетоном, где будет указан номер вашего телефона. Не так уж и дорого, но в следующий раз, возможно, проклятье при себе оставите...» – рассуждают комментаторы.