Автомобиль чуть не снес идущих по тротуару людей в Петрозаводске

Дорожная авария, едва не закончившаяся трагедией, произошла в Петрозаводске 22 февраля. Автомобиль вылетел на тротуар, чтобы уйти от столкновения с другой машиной, выехавшей поперек проезжей части.

Видео инцидента, попавшего в объектив уличной камеры компании «Сампо», размещено в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии». Автомобиль «Лада» совершал левый поворот с Октябрьского проспекта на Мурманскую улицу. В это время по проспекту ехала иномарка. Чтобы уйти от столкновения, водителю иномарки пришлось направить машину на тротуар, по которому в это время шли люди. К счастью, пешеходы успели отскочить в сторону.

Судя по видео, в ДТП никто не пострадал. Можно заметить, что водитель иномарки высказал претензии водителю «Лады», однако до потасовки дело не дошло.