Нехватку витамина А назвали причиной резкого ухудшения зрения

Дефицит витамина А в организме может стать причиной проблем со зрением. Такие мнение высказала эндокринолог Татьяна Бочарова в беседе с РИА Новости.

Витамин А помогает работе зрительного нерва, укрепляет глазные мышцы. Его нехватка приводит к сухости роговицы и закупорке слезных каналов. Последствием его нехватки может стать «куриная слепота», при которой зрение в темноте снижается, и человек не улавливает минимальный свет.

Проще всего получить витамин А можно из свежевыжатых овощных соков. Также он содержится в рыбьем жире, куриной, бараньей и говяжьей печени, печени трески. (фото pixabay.com, rottonara)