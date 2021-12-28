Специалист назвал оптимальное время похода в баню на Новый год

Баня и алкоголь несовместимы, поэтому поход в парилку с 31 декабря лучше перенести на 1 января. Тогда можно очистить организм после новогодних возлияний, рассказал РИА Новости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он объяснил, почему традицию ходить в баню 31 декабря стоит прервать. Дело в том, что жара повышает давление, а спиртное это воздействие усиливает. Сосуды расширяются, могут возникнуть серьезные проблемы с сердцем.

Врач также сказал, что за два часа до похода в баню лучше не есть. А вот пить надо много.

Лучшее время для посещения парной – 1 января. Баня поможет вывести из организма накопившиеся за время застолья токсины. // Фото: PublicDomainPictures/Pixabay.com