Популярную ягоду признали замедляющей старение и укрепляющей здоровье

Ягодой, которая обладает поистине чудесными свойствами, испанские специалисты называют виноград. Он может замедлять старение, пишет La Vanguardia.

Виноград не только препятствует появлению морщин, но и в целом укрепляет здоровье. О его удивительных свойствах римляне и греки, которые поклонялись богу виноделия.

В 100 граммах винограда содержится около 70 калорий, но это компенсируется очищающими свойствами этой ягоды.

Она стимулирует работу поджелудочной железы, печени, помогает вырабатываться инсулину, поддерживает гликемический баланс в крови. Виноград также обладает противовоспалительными свойствами. // Фото: pasja1000/Pixabay.com