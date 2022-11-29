Нехватка принтеров может привести к проблемам с выдачей паспортов РФ

В выдаче паспортов РФ могут возникнуть перебои. Этого опасаются в МВД России, пишут «Ведомости».

Дело в том, что российские паспорта печатают на матричных принтерах, которые производят за рубежом. Их поставки из-за санкций прекратились, закупленной техники хватит не более чем на год.

При заполнении бланков паспортов невозможно обойтись без таких принтеров, объяснил руководитель департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Юрий Войнов.

Из-за этого в выдаче новых паспортов могут произойти сбои. Производить их в России в течение нескольких ближайших лет не получится. // фото: pixabay.com