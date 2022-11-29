Младенец умер после приема назначенной врачом таблетки в Иркутске

В Иркутске четырехмесячный ребенок умер после отравления лекарственными препаратами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, малыша доставили в местную больницу 28 ноября. За несколько дней до этого мать дала ребенку половину таблетки успокоительного, выписанного врачом детской поликлиники.

Вскоре после этого младенцу стало хуже, женщина вызвала скорую. В больнице, однако, спасти малыша не смогли - ребенок умер. // Фото: unsplash.com