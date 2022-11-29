Россияне смогут заказывать в интернете и получать товары из Европы

«Почта России» нашла для россиян способ делать покупки в европейских маркет-плейсах. Она будет принимать оплату российскими картами и доставлять товары, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Напомним, многие зарубежные бренды ушли из России после начала спецоперации, расплатиться российскими банковскими картами за рубежом и на европейских сайтах нельзя.

Но «Почта России» стала доставлять покупки из интернет-магазинов ЕС через своего партнера «Почта Global».

Получить заказ покупатели смогут в любом почтовом отделении по месту жительства, его также при желании доставит курьер.

Российским покупателям открыт доступ к крупнейшим маркетплейсам и магазинам, в том числе Asos, Farfetch, Yoox, Mytheresa, Net-a-Porter, европейским сайтам H&M, Zara, COS, Nike, Adidas, Hugo Boss и других брендов. // фото: «Почта России»/ВКонтакте