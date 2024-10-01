Недостроенный психоневрологический интернат продают в Карелии

Вертолет Ми-8Т в разукомплектованном виде и недостроенное здание психоневрологического интерната вместе с земельным участком продают в Карелии. Оба находятся в республиканской собственности. Аукцион проведут 5 ноября, сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений.

Здание интерната расположено в Надвоицах. Площадь земельного участка составляет 30 776 кв.м. Стартовая цена торгов составляет 1 миллион 720 тысяч.

Вертолет 1988 года выпуска, находящийся в аэропорту Бесовца хотят продать за 3 миллиона 955 тысяч. На сайте торгов указано, что вертолет не пригоден к эксплуатацию и находится в разукомплектованном состоянии.

Заявки от желающих участвовать в аукционе принимают до 28 октября. // фото с сайта torgi.gov.ru