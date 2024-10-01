Перевозчик извинился за испорченный пожилым петрозаводчанам праздник

В Петрозаводске вспыхнул конфликт из-за бесплатного проезда пенсионеров в автобусе.

1 октября в Международный день пожилого человека в троллейбусах и некоторых автобусах пожилые горожане могли проехать бесплатно, в ряде маршрутов пожилым пассажирам должны были сделать скидку при условии оплаты наличными. Об этом накануне в соцсети сообщила сити-менеджер Инна Колыхматова.

В паблике «Мой Петрозаводск» сегодня опубликовали видео, где водитель маршрутки на повышенных тонах и с использованием нецензурных слов разговаривает с пожилыми женщинами.

«Вот как бесплатно возят 1 октября пенсионеров... 22 автобус, водитель обматерил в честь дня пожилого человека»,

- сообщили в VK-группе.

Вечером на странице сити-менеджера появилась аудиозапись от перевозчика ООО «Транспортная компания», в которой исполнительный директор принес извинения за поведение водителя.

«Несмотря на достигнутые с руководством фирм-перевозчиков договоренности, не все водители автобусов оказались готовы сегодня сделать праздник горожанам преклонного возраста. А кто-то даже решил его испортить», - написала Колыхматова.

«Накануне в честь праздника Дня пожилого человека проведена работа с водителями о том, что в этот прекрасный день граждане пенсионного возраста имеют право на получение бесплатного проезда. Но указанный водитель в связи с недопониманием допустил конфликтную ситуацию. С водителем проведена беседа, приняты меры административного характера, будет принято решение о возбуждении административного производства компетентными органами», - произносит руководитель транспортной компании. // фото wirestock/ freepik.com